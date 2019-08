Un vanzator a fost filmat in timp ce injecta pepenii cu un lichid. Ce pedeapsa a primit barbatul - VIDEO

Pepeni Verzi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un comerciant dintr-o piata din Braila a fost filmat in timp ce injecta pepenii cu un lichid necunoscut. Dupa ce imaginile au ajuns pe , barbatul a fost dat afara din piata si nu va mai putea face comert in orasul Braila. Cei care au filmat scena sustin ca barbatul injecta pepenii cu apa pentru a-i pacali pe clienti: „Uite bai, baga apa, ca sa traga la cantar”. Apoi, filmarea ajuns pe , iar primarul orasului a anuntat masuri dure impotriva comerciantului: acesta a fost evacuat din piata si nu mai are dreptul la comert in Braila. Reportaj direct din raiul pepenilor din Iasi! Producatorii se lauda cu afacerile banoase: "E o cultura care se preteaza si se poate face profit, e rentabila. As ...