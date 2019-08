Un vecin de-ai lui Gheorghe Dinca rupe tacerea! Acesta a povestit ca Dinca obisnuia sa dea foc in curte

butoi gheorghe dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marian, un vecin de-ai lui Gheorghe Dinca, le-a declarat, sambata, anchetatorilor ca a simtit miros de fum in ziua in care ar fi fost ucisa Alexandra Macesanu. Barbatul din Caracal a marturisit ca nu a vazut de unde venea focul. Vecinul lui Gheorghe Dinca a precizat ca in cursul zilei de joi, 25 iulie, cel mai probabil intre orele 17 si 19, a simtit miros de fum „ca de carpa arsa”. Spune ca a mers in gradina, insa atunci nu si-a dat seama de unde vine mirosul, relateaza Mediafax. „In ziua respectiva eu am facut gratar in curte. De la el nu am vazut niciun fum. Mirosea a carpa… m-am dus in gradina sa ma uit daca e foc pe undeva… nu s-a vazut niciun foc, ...