Un viceprimar din Brașov revoluționeaza relația primarie-cetațean: Edilul iși va ține audiențele pe Whatsapp

Primăria din Codlea sparge gheața în domeniul comunicării cu cetățeanul și implementează în premieră la nivelul județului Brașov, un sistem de sesizare prin WhatsApp a urgențelor din oraș.

“Punem la punct la primarie un sistem de sesizare simpla si moderna prin WHATSAPP a diferitelor urgente din orasul nostru. Termen lansare luna august. Pentru ca in acest moment efectiv imi este imposibil sa mai raspund la diferitele sesizari care imi parvin pe absolut toate caile posibile (Facebook, mesaje, telefon, verbal) este nevoie sa stabilim o metoda eficienta de centralizare a sesizarilor uzuale, la care se poate interveni relativ repede. Am analizat cu responsabilii din primarie pe partea de IT si Relatii cu Publicul inclusiv achizitia unei aplicatii, dar vom incerca momentan cea mai simpla si necostisitoare abordare: Whatsapp-ul”, scrie viceprimarul Erwin Albu pe pagina sa de Facebook.