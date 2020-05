Un virus numit OPERA: Intalniri virtuale cu 21 de artisti de top ai scenei lirice

"Un virus numit OPERA" - este noul generic sub care Luminita Arvunescu - apreciata realizatoare de emisiuni muzicale - si Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura, in parteneriat cu Radio Romania Muzical, readuc in cea mai stricta actualitate si intr-un foarte inspirat contrapunct la izolarea impusa de pandemia Coronavirus, proiectul de succes Opera FANtastica - adresat, in primul rand, iubitorilor muzicii clasice.