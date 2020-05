Un vortex polar ajunge in Europa. Fenomene meteo extreme, inclusiv in Romania

După mai multe zile cu temperaturi mai mari decât obișnuite pentru această perioadă, meteorologii europeni anunță că un vortex polar va afecta continentul, provocând fenomene meteo extreme și scăderea temperaturilor, ce se vor resimți și în România. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), marţi, în ţară, vremea va fi în general instabilă. În jumătatea de […] The post Un vortex polar ajunge în Europa. Fenomene meteo extreme, inclusiv în România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.