Un youtuber din Spania, vedeta pe internet, a fost condamnat la inchisoare in Spania, dupa ce a umilit un cersetor roman - VIDEO

Kan Hua Ren google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un youtuber din Spania, vedeta pe internet, a fost condamnat la inchisoare in Spania, dupa ce a umilit un cersetor roman. Tanarul s-a filmat in timp ce ii da romanului sa manance biscuiti umpluti cu pasta de dinti, iar clipul video a starnit indignarea urmaritorilor sai. Kan-Hua Ren, alias ReSet pe YouTube, avea 19 ani la momentul faptelor, in 2017. Vezi si: Delia, ce umilinta! Ce a zis despre rivala ei, Irina Rimes Ieri, o instanta din Barcelona l-a condamnat pe tanarul youtuber la 15 luni de inchisoare, interzicerea accesului pe YouTube timp de cinci ani si despagubiri de 20.000 de euro pentru cersetorul roman umilit. Totul a inceput, in 2017, atunci cand youtuber-ul a fost 'provocat' d ...