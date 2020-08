Un zanzibarez a invatat limba romana de la turisti: El a devenit acum ghid pe frumoasa insula

Un zanzibarez a învăţat limba română de la turişti, iar acum este ghid pe frumoasa insulă. Pe insulă nu există restricţii de călătorie pe fondul pandemiei de coronavirus, însă cei care au simptome ale bolii pot fi testaţi, potrivit Mediafax.

Mohamed a cunoscut în ultimii ani foarte mulţi români care i-au vizitat insula. Îi aşteaptă şi pe alţii, ca să le arate că Zanzibar înseamnă mai mult decât o plajă cu nisip alb imaculat, scăldată de ape de un turcoaz aproape ireal.

Mohamed îi duce în Spice Tour, unde toate simţurile le sunt desfătate, îi învaţă să redescopere bucuriile simple ale vieţii în satele pitoreşti, îi îmbie să interacţioneze cu ţestoasele gigant de pe Prison Island sau cu maimuţele Red Colobus care trăiesc doar în Jozani Forest. Le prezintă şi arhitectura Swahili din Stone Town şi, bineînţeles, casa în care a copilărit Freddie Mercury.

Şi, ca orice businessman care îşi respectă clienţii, Mohamed a învăţat limba maternă a turiştilor şi îi aşteaptă chiar şi acum, în plină pandemie de coronavirus.

Citește și: O tânără care alerga într-un parc din Capitală a fost agresată sexual! Poliția l-a prins pe atacator

„Numele meu este Mohamed şi sunt singurul ghid din Zanzibar şi Tanzania care vorbeşte limba română. Acum, vreau să vă spun că Zanzibar este o insulă sigură, fără cazuri de coronavirus. Din acest motiv, graniţele sunt deschise pentru turişti. Şi, foarte important, românii care vin în Zanzibar sunt scutiţi de taxa de viză”, a declarat Mohamed, ghid în Zanzibar.

„Cu toţii ştim că există nişte bariere de comunicare atunci când suntem nevoiţi să vorbim într-o altă limbă de circulaţie internaţională decât cea maternă. Am simţit-o şi eu pe pielea mea în 2017, când am fost în vacanţă în Zanzibar şi ghidul cu care am negociat să fie şi şoferul nostru nu a reuşit să înţeleagă preţul, să ni-l comunice de fapt şi am ajuns într-o situaţie destul de haioasă, la cinci dimineaţă după 24 de ore de zbor să luăm un pix şi o hârtie şi să notăm acolo cifrele şi să negociem preţul”, declară Aurelia Marcoane, turistă.

Zanzibar atrage în fiecare an peste 500.000 de turişti din lumea întreagă. În ultimii ani, insula din estul Africii a ajuns şi printre destinaţiile preferate de români.

Preţul unui sejur de 10 nopţi, la un hotel de 5 stele, all-inclusive, porneşte de la 1.500 de euro.