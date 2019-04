Una a declarat, alta a facut! Brigitte Nastase, declaratii in contradictoriu inainte de show-ul „Ferma”

Nu a fost zi petrecuta la „Ferma” in care Brigitte Nastase sa nu se certe cu cineva! Fie ca avea sau nu dreptate, fie ca era vizata sau nu intr-o discutie, fosta nevasta a lui Ilie Nastase avea grija sa-si faca simtita prezenta. Desi inainte sa intre in casa din munti in care au fost cantonati concurentii declara ca vrea sa devina prietena tuturor, ea a facut fix pe dos.

Cu cateva zile inainte de a intra in „Ferma” de la PRO TV, Brigitte Nastase spunea ca-si doreste sa fie prietena cu toata lumea.

„Eu ma imprietenesc cu toata lumea. Trebuie sa vezi ceva bun in fiecare om, nu exista numai oameni rai. Eu am fost in situatii in care nu am avut de ales, mai ales la inchisoare. Am fost in celula cu niste fete pe care le-am invatat sa scrie, sa citeasca. O sa fac ce am facut atunci si ce fac in fiecare zi din viata mea: vorbesc cu oamenii, incerc sa-i cunosc, incerc sa vad unde are sufletul si o sa incerc sa ajung la sufletul lui. Orice om are un suflet, iar pe mine ma intereseaza cel mai mult sufletul la om”, spunea Brigitte.

Fosta sotie a lui Ilie Nastase si-a schimbat insa complet comportamentul cand au pornit camerele de filmat. Ce au vazut telespectatorii: Brigitte s-a certat cu toate fetele din casa, pe unele dintre ele le-a acuzat ca au avut relatii cu fostii ei parteneri, iar pe altele le-a injurat.

Singura impotriva tuturor, dupa ce-a declarat ca ii place sa lucreze in echipa

O alta declaratie a lui Brigitte care n-a avut deloc legatura cu realitatea a cea fost legata de spiritul de echipa. Daca initial declara ca-i place sa lucreze la comun, dupa doar cteva zile a inceput sa faca strategii, sa schimbe aliantele, ca mai apoi sa declare sus si tare ca in aceasta competitie ea este singura impotriva tuturor si ca are incredere doar in Dumnezeu.

„Intotdeauna am inceput ca un membru valoros al echipei, uneori nu am putut sa fiu lider pentru ca nu m-am incadrat ca lider, dar imi place mult sa ajut. Mie imi place chestia de grup, oricum e o prostie sa fii de unul singur, imi place unitatea”, spunea ea inainte sa intre in reality-show.

