Una din companiile Primariei Capitalei va demara acțiunile de combatere a țanțarilor

Primăria Capitalei va demara de săptămâna viitoare, în funcție de condițiile meteo, acțiunile de combatere a țânțarilor, printr-una din comapniile nou înființate în subordinea sa, Compania Municipală Eco Igienizare. Până acum, Centrul de Protecție a Plantelor a realizat 5 tratamente de prevenire şi combatere boli şi dăunători la plante, cu menţiunea că insecticidele folosite acţionează