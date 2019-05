Una dintre cele mai asteptate emisiuni de la BZI LIVE. Intalnirea de joi cu parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In studioul BZI LIVE are loc o noua emisiune religioasa cu unul dintre cei mai iubiti si apreciati duhovnici din Romania. Joi, 16 mai 2019, de la ora 12.30, in studio vine parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi. Este una dintre emisiunile asteptate cu mare interes de urmatorii nostri. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman va vorbi despre Sfintii Constantin si Elena, cunoscuti drept Sfintii Împaratii Constantin si Elena. Persoanele interesate care doresc sa adreseze intrebari parintelui Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi o pot face la rubrica de comentarii, pe www.bzi.ro sau folosind pagina de . Ai ratat una dintre emisiunile BZI LIVE?! Nicio problema, ...