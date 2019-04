Una dintre cele mai frumoase actrițe care au jucat in seria James Bond a fost gasita MOARTA - VIDEO

Actrița Nadja Regin, care a jucat în două filme din franciza "James Bond", "From Russia with Love" și "Goldfinger", a murit la vârsta de 87 de ani, potrivit bbc.com.

Informația a apărut pe contul seriei de pe rețeaua de micro-blogging Twitter.

Citește și: Reușită pentru Gigi Becali! Ce promisiune i-a făcut fina sa, Gabriela Firea

În 1963, Regin a jucat rolul amantei șefului stației MI6 Ali Kerim Bey în filmul "Din Rusia cu dragoste/ From Russia With Love", în care rolul principal a fost interpretat de Sean Connery.

De asemenea, a jucat rolul unei dansatoare care încearcă să îl seducă pe James Bond, interpretat tot de Sean Connery, în filmul "Goldfinger" (1964).

Citește și: Lansarea de carte a președintelui este sabotată de PSD! Mișcarea neașteptată a partidului

Născută în Belgrad, Serbia, Regin și-a început cariera de actriță în țara natală, după care s-a mutat în Germania, apoi în Marea Britanie, la mijlocul anilor 1950.

A jucat în mai multe filme britanice înainte de a apărea în franciza Bond.

Citește și: Vești bune! Angajații vor putea avea parte de majorări salariale – Cine sunt beneficiarii

În anii 1970, Regin a lucrat pentru mai multe companii, precum Rank Film și Hammer, unde selecta scenarii pentru producție.

În 1980, a înființat editura Honeyglen Publishing Ltd și, recent, și-a publicat propriul roman, "The Victims and the Fools", sub numele real, Nadja Poderegin.

Citește și: Klaus Iohannis reacționează la subiectul zilei! Un pas extrem de important .