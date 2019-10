Una dintre cele mai tari ligi din cadrul Universitatii Cuza lanseaza o nou provocare

ELSA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); European Law Students’ Association (ELSA) filiala Iasi organizeaza evenimentul de prezentare This is ELSA. Acesta se va desfasura pe data de 7.10.2019, intre orele 12:00-14:00, in amfiteatrul Paul Demetrescu (I.1) al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iasi si se adreseaza in special studentilor din anul I la Facultatea de Drept, costituind o metoda de familiarizare a acestora cu asociatia si proiectele pe care aceasta le organizeaza. La finalul prezentarii, doritorii vor putea completa chestionare pentru inscrierea in asociatie, urmand ca, mai apoi, sa participe si la proba interviului. ELSA este cea mai mare asociatie a studentilor in drept, fiind raspandit ...