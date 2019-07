Una dintre cele mai vechi biserici, gasita in inima unui munte. Ce mister ascunde - FOTO

Biserica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii de stiinta cred ca au descoperit una dintre cele mai vechi biserici crestine din lume, care dateaza din secolul trei i.Hr. Aceasta este situata sub pamant, in orasul antic Derbent, de pe coasta Marii Caspice. Pentru a stabili dimensiunea, pozitia si forma structurii, cercetatorii au folosit o tehnica ce implica realizarea de radiografii cu miuoni, intrucat nu acestia nu pot face prea multe sapaturi din cauza ca biserica se afla intr-o zona declarata patrimoniu UNESCO. Initial, arheologii au crezut ca ar putea fi vorba despre un rezervor sau de un templu al focului ridicat de zoroastrieni, insa radiografiile facute releva ca respectiva cladire, cu o lungme de aproape 15 metri, are forma de cruce, scr ...