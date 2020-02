Una dintre insectele preferate ale copiilor este pe cale de dispariție

Licuricii sunt pe cale de dispariție, din cauza distrugerii habitatului, a pesticidelor și a poluării cu lumină artificială, potrivit rezultatelor unui studiu, citat de cnn.com.

În lume există peste 2.000 de specii diferite de licurici, dar un nou studiu, publicat în Bioscience, avertizează că aceștia vor dispărea total, din cauza oamenilor, informează mediafax.ro.

The International Union for Conservation of Nature, cu sediul în Gland, Elveția, a adunat o echipă de biologi pentru a investiga gândacii bioluminiscenți, iar, potrivit noului studiu, distrugerea habitatului este principalul motiv pentru care licuricii vor dispărea complet, urmat de poluarea cu lumină și folosirea pesticidelor.

Pierderea habitatului este, de exemplu, pentru specia Pteroptyx tener, principalul motiv, deoarece aceasta trăiește doar în pădurile de mangrove din Malaysia. Studii anterioare au stabilit un declin dramatic al unor specii de licurici, precum cei care trăiesc în mlaștinile de pe coaste care au fost transformate în ferme de crustacee sau de palmieri pentru ulei.

Alte specii, precum Photinus pyralis din SUA, par a fi încă destul de răspândite, a spus Sara Lewis, biolog la Universitatea Tufts, din Massachusetts, SUA, principalul autor al studiului.

Cea mai mare supriză pentru cercetători a fost poluarea luminoasă, dar acest motiv este oarecum logic. Licuricii luminează în timpul ritualului de împerechere, iar lumina artificială îi împiedică să facă acest lucru. Fenomenul este mai răspândit în estul Asiei și America de Sud.

De asemenea, pentru că își petrec mult timp din ciclul de viață sub pământ, ca larve, existența lor este amenințată de pesticide.

Autorii noului studiu speră că vor atrage atenția nu numai asupra pericolului de dispariție a licuricilor, ci și al insectelor în general.

