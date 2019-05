Una dintre legendele muzicii pop nu va mai susține NICIODATA concerte: La doar 37 de ani, a ajuns intr-o clinica de psihiatrie

Larry Rudolph, managerul lui Britney Spears, afirmă că celebra cântăreață americană s-ar putea să nu mai susțină niciodată concerte, relatează publicația Rolling Stone.

Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu cu platforma de știri mondene tmz.com. Acesta consideră că, din informațiile pe care el și alți colaboratori ai artistei le au, cântăreața nu ar mai trebui să își reia seria de spectacole din Las Vegas prea curând și, poate, chiar niciodată, informează mediafax.ro.

Afirmația lui Larry Rudolph vine la câteva zile după ce vedeta americană a participat vinerea trecută, în fața Curții Superioare din Los Angeles, la o audiere alături de părinții ei. Starul a declarat că tatăl ei, Jamie Spears, a internat-o cu forța într-o clinică de psihiatrie și a forțat-o să ia medicamente. Judecătorii au cerut o evaluare psihiatrică care urmează să stabilească dacă artista pop va rămâne sau nu sub curatela tatălui său. Cântăreața a fost de acord să se supună acestei examinări.

Deși managerul nu este implicat în curatela vedetei, el recunoaște că aceasta a trecut prin numeroase probleme medicale și de sănătate mintală de când și-a anulat toate spectacolele și aranjamentele artistice pentru a fi alături de părintele său. "A fost furtuna perfectă", declară Rudolph. "A trebuit să îi anulăm concertele deoarece medicamentele ei nu mai funcționau și fiindcă era devastată de boala tatălui ei", a continuat acesta.

El a adăugat că, în vara anului trecut, Spears era dornică să plece în turneu, fiind chiar în proces de pregătire al concertelor. Rudolph este convins, însă, că aceasta nu-și mai dorește să susțină spectacole în prezent, fapt ce explică lipsa unor contacte între cei doi în ultimele luni.

"Nu vreau să lucrez cu ea din nou până când va fi pregătită din punct de vedere psihic, mintal și emoțional. Dacă acel moment nu va veni niciodată, asta e. Nu am nici dorința, nici capacitatea să o fac să muncească din nou. Sunt alături de ea doar atunci când își dorește să lucreze. Și, dacă va vrea să facă acest lucru din nou, voi fi alături de ea să îi spun dacă va fi o idee bună sau nu.", a afirmat Larry Rudolph.

Potrivit informațiilor inițiale, Britney Spears s-ar fi internat voluntar într-o clinică de psihiatrie, pentru a-și dedica un timp "propriei persoane", după ce tatăl ei a fost în pericol de moarte. În noiembrie 2018, acesta a suferit o ruptură de colon, iar, de atunci, nu se simte bine.

Britney Spears, în vârstă de 37 de ani, era una dintre cele mai apreciate cântăreţe pop ale anilor 1990. Artista se află sub curatela tatălui ei, Jamie Spears, din februarie 2008, el preluând, totodată, rolul de administrator al averii acesteia, iar comportamentul ei este monitorizat de un judecător, după ce cântăreaţa a avut o serie de episoade depresive. Tot în 2008, Britney Spears a pierdut în favoarea fostului soț, rapperul Kevin Federline, custodia asupra celor doi copii ai ei, Sean Preston, în vârstă de 13 ani, și Jayden James, în vârstă de 12 ani.

Britney Spears a reuşit să îşi reabiliteze imaginea şi să îşi relanseze cariera muzicală, începând cu lansarea albumului "Circus", în decembrie 2008. Spears a obţinut şi o apariţie specială în serialul de comedie "Glee", după un turneu mondial de succes în 2009. În martie 2011, cântăreaţa şi-a lansat cel de-al şaptelea album de studio, "Femme Fatale", din care single-ul "Hold It Against Me" a ocupat prima poziţie în topul Billboard Hot 100. Cel mai recent album al cântăreţei, intitulat "Glory", al nouălea de până acum, a fost lansat în august 2016.

De-a lungul anilor, Spears a primit mai multe premii, printre care un Grammy, șase MTV Video Music Awards, inclusiv unul pentru întreaga carieră, și șapte Billboard Music Awards. Artista a primit și o stea pe Walk of Fame din Hollywood.

