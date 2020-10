Una dintre principalele rute de transport din București, suspendata o saptamana

Linia 41 de tramvai va fi suspendată în perioada 14-18 octombrie şi va fi înlocuită cu linia de autobuze navetă 641, în vederea executării unor lucrări la magistrala M5 de metrou, potrivit unor anunţuri afişate pe uşile tramvaielor. Reprezentanţii Societăţii de Transport Bucureşti (STB) nu au făcut un anunţ oficial în acest sens. Conform agerpres.ro, […] The post Una dintre principalele rute de transport din București, suspendată o săptămână appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.