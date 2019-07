Unchiul Alexandrei Maceșanu, VAL de PLANGERI la Parchetul General fața de STS, MAI, Parchetul Teritorial Olt, Parchetul Craiova, judecatorul care a dat mandatul

Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpănașu, a depus astăzi la Parchetul General mai multe plângeri la adresa STS, MAI, Parchetul Teritorial Olt, Parchetul Craiova și judecătorul care a dat mandatul.

"Am venit să depun plângere penală pe numele tuturor instituțiilor care au fost implicate în caz și nu și-au făcut datoria. Am aflat că nemernicul care a condus STS și-a dat în sfârșit demisia după ce o mulțime de persoane erau. Nu are nicio mustrae de conștiință, dacă avea își întrerupea concediul. Urma să fie audiat să dea explicații cum a fost posibil ca acel polițist cu care a vorbit nepoata mea nu a cerut informații pentru a o găsi" , a declarat Cumpănașu.