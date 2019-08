Unchiul Alexandrei publica un document intern al Poliției: “Alexandra, plecare voluntara”

Un document publicat de Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, pe pagina sa de Facebook, ar putea declanșa un nou cutremur în Poliția Română, deja puternic zdruncinată de cazul Caracal. Cumpănașu a postat fișa de eveniment oficială a poliției, in care, în data de 25 iulie, Alexandra este înregistrată ca ”plecare voluntară de la domiciliu”. Asta, The post Unchiul Alexandrei publică un document intern al Poliției: “Alexandra, plecare voluntară” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.