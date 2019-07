Unchiul Alexandrei trece la AMENINȚARI: 'Politicienii sa nu se urce pe cazul Alexandrei, pentru ca ma urc eu cu picioarele pe ei'

Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpănașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, i-a avertizat pe politicieni „să nu îndrăznească să se urce pe Alexandra, pe cadavrul ei, dacă a murit, și să își facă niște bătălii politice, pentru că mă urc eu cu picioarele pe ei”, conform Mediafax.

„Vreau să fac o precizare și anume că cei din Comisia de apărare au așteptat cinci zile, până când am urlat din toți rărunchii ieri (sâmbătă – n.r.) că ar trebui să fie audiați de îndată. L-am văzut pe unul Cîțu de la PNL care bătea câmpii că este pesedistă acea comisie de anchetă. Nu. Eu am cerut-o domnule Cîțu acea comisie. Domnul Ciolacu este primul care a aderat. De ce nu ați sunat dumneavoastră să spuneți «domnule, suntem de acord cu ea»? Oamenii aceștia au politizat totul, oamenii aceștia nu mai judecă. Să nu îndrăznească să se urce pe Alexandra, pe cadavrul ei, dacă a murit, și să își facă niște bătălii politice, pentru că mă urc eu cu picioarele pe ei. Acesta e primul lucru”, a declarat Alexandru Cumpănașu, duminică, la Antena 3.

Unchiul Alexandrei a mai spus că a fost la protestul de sâmbătă seara din fața sediului Ministerului de Interne. El a mai precizat că este uluit de faptul că unii oamenii politici se folosesc de astfel de momente pentru a lovi politic.

„Al doilea lucru, da, am fost în Piață. Ce m-a uluit pe mine a fost modul în care unii oamenii din țara asta înțeleg să se războiască și să își trimită argații în astfel de momente și să se folosească de astfel de momente pentru a lovi politic. Eu am fost acolo și să știți că au fost foarte mulți oameni de bună credință, pe care îi interesa doar soarta Alexandrei, pe care îi interesa doar soarta copiilor lor. Am stat cu ei până la 2.00 dimineața în fața MAI și am vorbit și am stat de vorbă. Am discutat despre ce trebuie făcut în țara asta”, a conchis Cumpănașu.

Reacția unchiul Alexandrei vine după ce liderului grupului PNL la Senat Florin Cîțu a declarat, pentru MEDIAFAX, că este foarte circumspect în legătură cu înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind cazul din Caracal. Liberalul a precizat că Viorica Dăncilă susține că nu vrea să politizeze tragedia, însă propune referendum.

Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a anunțat, sâmbătă, că va avea de urgență discuții cu liderii grupurilor parlamentare pentru înființarea unei comisii de anchetă care să analizeze cauzele care au dus la tragedia din Caracal.

Totodată, Comisia de apărare a Camerei Deputaților are ședință, luni, ora 17.00. Aleșii urmează să îi cheme la audieri pe ministrul de Interne Nicolae Moga, directorul STS Sorinel Vasilca, inspectorul general interimar al Poliției Române Florian Dragnea și fostul șef al Poliției Ioan Buda.

Circa 3.000 de persoane au protestat, sâmbătă seara, în fața sediului MAI. Protestatarii au reproșat autorităților că au intervenit prea târziu în cazul fetei din Caracal și că, deși a avut o șansă să sune la 112, nu a fost scoasă la timp din mâinile criminalului.