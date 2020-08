Unda verde pentru inceperea lucrarilor la autostrada de centura a Capitalei. Costul celor 16 km de autostrada este de 750 milioane de lei

Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu a anuntat ca a fost semnata autorizatia de construire pentru un sector din Lotul II al Autostrazii de Centura A0 Sud care are o lungime de 16,3 km, pleaca din DN6, realizeaza intersectia cu DN5 pana in zona localitatii Berceni. El a adaugat ca va fi realizata structura rutiera, va fi ridicat un pasaj la km 70+500 si vor fi executate lucrari de consolidare, relocare a retelelor si iluminat.