Unde au migrat tinerii de pe Facebook? Pe TikTok! Cum se explica succesul retelei sociale detinuta de chinezi

Va intrebati care va fi urmatoarea retea sociala care va da lovitura? Ei bine, toate semnele arata ca raspunsul este TikTok: este deja foarte populara in randul tinerilor, iar numarul celor care o folosesc este in crestere. In plus, de curand, platforma a adus imbunatatiri semnificative politicilor de utilizare, acesta fiind un alt indicator al faptului ca lucrurile devin serioase.