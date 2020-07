Unde dai si unde crapa! Felicitat de Funeriu, Selly promoveaza un fake news

Fostul ministru Educaţiei Daniel Funeriu a reacţionat recent la afirmaţiile vloggerului Selly, cel care critica sistemul de învăţământ românesc. Deşi Funeriu l-a lăudat pe Selly pentru că a militat pentru organizarea examenului de Bacalaureat când alţii pledau pentru echivalare, vloggerul a preluat interpretări din presă şi a răspuns cu un atac la adresa fostului ministru.

Contactat de STIRIPESURSE.RO, Daniel Funeriu pune ieşirea lui Selly pe seama tinereţii şi consideră că vloggerul ar trebui să-şi ceară scuze.

"Aşa-s copiii, din prea mult entuziasm sunt luați de val şi greşesc. Mi-a plăcut de el când a cerut organizarea bacului si nu s-a alāturat coaliției loazelor. Acum ar fi frumos din partea lui să îşi ceară scuze. Poate îi spune cineva că tocmai s-a răstit la cel care a făcut bacul corect, scos plagiatorii din universități şi introdus săptămâna Şcoala Altfel", a declarat Daniel Funeriu pentru STIRIPESURSE.RO.

Postarea iniţială a lui Daniel Funeriu:

"Cum adică "școala de azi te pregătește pentru 1900 nu pentru 2020"?

S-a schimbat teorema lui Pitagora și eu nu știu? A schimbat tik-tok derivata lui X pătrat și nu ne-a spus?

Deschid cartea de chimie și văd acolo chimie organică, ADN și proteine, înțelese în ultimii 50 de ani, nu teoria flogisticului sau alchimie.

Fizica ne învață despre ultimele descoperiri, geografia... ce să mai zic: tot Everest e cel mai înalt vârf, iar când mă uit pe hartă văd Pacificul tot la locul lui. Harta României e cea din 2020, iar istoria medievală cam tot aia.

La sociologie se învață nediscriminarea, nicidecum că femeile nu au drept de vot, ca pe la 1900.

Văd răsmeriță că nu se face educație financiară și conduită preventivă. Really? Finanțele personale sunt, de când lumea, despre plus, minus, înmulțit și împărțit și ceva calcul banal de dobânzi. Adica aritmetică de clasa a 5-a. Aaa, și cumpătare.

Conduita preventivă (a mașinii, nu a skate-ului) se învață la școala de șoferi, nu la ciclul primar. Iar însușirea ei e mai probabil să fie făcută de un tânăr care a învățat la școală disciplina decât de o maimuță încălțată și needucată cu figuri în cap.

Măi copii: puneți mâna pe carte, ascultați-vă profesorii și învățați pe rupte. Dacă mergeți la școală, nu acumulați absențe, învățați 3-4 ore zilnic acasă, faceți sport, nu beți, nu fumați, nu vă drogați, trust me: o să vă fie bine.

Dacă nu faceți asta, dar dați zilnic vina pe școală, pe profesori, pe ministru, pe societatea asta nașpa, riscul e mare ca, dacă nu deveniți vedete de tiktok, să o dați sever în bară.

Iar liderilor de opinie care cad în fund aplaudând de fiecare dată când aud "soluțiile" vreunui adolescent răzvrătit, le spun: oameni buni, voi chiar nu aveți minte? Pentru că voi faceți asta România e campioană mondială la găsit soluții inutile la probleme inexistente. Dacă greșim diagnosticul -și asta facem- tratamentul sigur va eșua.

Da, tinerii întotdeauna au vrut să schimbe lumea și e foarte bine așa! Să-i încurajăm! Să nu uităm însă că lumea a fost schimbată în bine de capete luminate și minți educate!

Așadar, să-l felicităm pe Selly pentru că a militat pentru organizarea bacului, să-l felicităm că a luat bacul și a făcut bani ca influensăr (pe el se pare că școala l-a pregătit pentru 2020!) dar când vine vorba de adevăratul diagnostic și adevărate soluții pentru educație să ne uităm la ce spun Mircea Miclea, Dragos Iliescu și alții care înțeleg și pot mai multe decât ridicola întrebare "la ce-mi servesc în viață integralele?" Și să-i lăsăm pe adolescenți să facă ceea ce și noi am făcut la vârsta lor: să se răzvrătească.

Oups... noi ne-am răzvrătit împotriva comunismului. Unii dintre cei de acum par să se răzvrătească împotriva școlii...

PS: “Averea bunei educații” a lui Teodor Baconschi e un foarte bun început dacă vă interesează o viziune bine construită despre educație.

PPS: (LE): înțeleg că simpaticul Selly a spus 1990, nu 1900. Argumentația nu se schimbă cu nimic. Manualul de matematică de clasa a XI-a din Germania al fiicei mele a fost conceput în... 1946."

Replica lui Selly:

”Bă, stați așa, că eu n-am înțeles. Cumva un fost ministru al Educației, acest Funeriu, a spus despre mine că sunt o maimuță încălțată, cu figuri în cap, sau n-am înțeles eu bine? Nu, că dacă a spus asta, a trăit degeaba. Adică... mă simt complet devastat de această insultă pe care am primit-o, nu știu cum dorm la noapte. Voi vă dați seama că eu am punctat niște probleme reale și ăsta este răspunsul unui fost ministru al Educației, voi vă dați seama în ce lume ne învârtim?” a spus Selly, care a adăugat că dacă n-ar fi atât de ocupat cu găsirea unor soluții la problema din educație, ”poate m-aș angaja într-un meci de insulte cu acest Funeriu, pentru că, oricum, e teribil de slab la insulte. Prietene, ești slab, crede-mă! Dar chiar vreau să schimbăm ceva, nu să stăm să aruncăm cu noroi, când e clar că sistemul e defect și nimeni n-a făcut nimic să-l schimbe. Mi se pare incredibil cum niște oameni care au fost în funcții de conducere pot să mă blameze pe mine pentru ce am susținut în videoclipul ăla, când ei au condus acest sistem dezastruos, este incredibil și asta e toată atenția pe care i-o voi da acestui fost ministru. Închid aici subiectul, să ne concentrăm pe soluții, pentru că n-are rost altfel”, a susținut Selly, într-un story pe Instagram.