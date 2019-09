Unde-i lege e si tocmeala: La un an de la promulgarea legii pentru Autostrada Unirii, lucrarile sunt departe de a incepe. Ministrul Cuc, la raport

Garda de corp personala a regelui Salman al Arabiei Saudite, generalul Abdel Aziz al-Fagham, a murit intr-un schimb de focuri in urma unei 'dispute personale', transmit AFP si Reuters, citand media saudite

Asociaţia internaţională Vestitori ai Evangheliei, recunoscută de Vatican dar suspectată ca fiind o societate secretă care se opune Papei, a fost pusă sub tutelă pontificală pe motivul unor "deficienţe legate de guvernarea sa" şi de "stilul de viaţă"

A afla când a prins viața rădăcini în istoria Pământului a fost o provocare imensă pentru oamenii de știință timp de foarte mulți ani. Acum, cercetătorii de la University of New South Wales din Australia au descoperit ceea ce pare a fi dovada indiscutabilă a existenței vieții microbiene acum 3,5 miliarde de ani, o vechime uluitoare. Minusculele fosile găsite într-unele din cele mai vechi roci de pe Pământ vin în sprijinul noțiunii că viața pe planeta noastră a început cu miliarde de ani înainte ca oamenii să privească înapoi în timp.

Mama și bunicul Luizei Melencu au ajuns, vineri, la UPU Craiova cu dureri în piept cu caracter anginos. iar bunicul fetei a inhalat vapori de benzină și are o criză hipertensivă din cauza stresului. În funcție de rezultatele analizelor medicii vor decide dacă cei doi vor rămâne internați.

Un accident rutier grav, in care au fost ranite trei persoane, dintre care o fetita de 10 ani a fost transportata la spital in coma, s-a produs vineri dupa-amiaza, pe DN 22C, intre localitatile Medgidia si Cernavoda, doua autoturisme intrand in coliziune, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.