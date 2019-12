Unde locuiește Marius Elisei dupa ce s-a desparțit de Oana Roman: ”Sta unde…”

Separarea dintre Oana Roman și Marius Elisei a luat prin surprindere lumea mondenă, însă Oana a transmis, public, că au existat mai multe probleme de-a lungul timpului și că își dorește ca ”relația de părinți” să se desfășoare în parametri normali.

Oana Roman a ținut să specifice, în urma discuțiilor care au apărut în mass-media, că ea nu a pronunțat cuvântul ”divorț”, însă este foarte clar că separarea celor doi are ”antecedente” peste care nu s-a mai putut trece. De dragul fetiței, Marius Elisei și Oana Roman vor petrece sărbătorile de iarnă împreună, iar admiratorii cuplului speră ca acesta să fie un motiv care să ducă, în ultimă instanță, la o împăcare. „Eu nu am pronunțat niciodată cuvântul divorț. Am scris că este vorba de o separare. Trebuia să faceți analiza pe text. Nu mă interesează ce a înțeles lumea. Ne-am separat și mai departe timpul va decide ce se va întâmpla cu noi”, a declarat Oana Roman pentru click.ro după ce vestea separării a făcut valuri în showbiz.

Fanii celor doi s-au întrebat și dacă – fiind vorba despre o separare – Marius Elisei s-a ”reorientat”, în așa fel încât să-și găsească o altă locuință unde să stea. Răspunsul nu a venit de la el, ci tot de la Oana. Vedeta a transmis doar un mesaj sec, interpretabil, de altfel: ”Stă unde vrea!”

