Unde merge jocul impozitarii pensiilor speciale

Avocatul Poporului, Renate Weber (ALDE), a atacat joi la Curtea Constituțională legea adoptată ieri de Camera Deputaților privind impozitarea cu până la 85% a tuturor pensiilor speciale din România, întrucât i-ar discrimina pe beneficiari. La fel au făcut și judecătorii ICCJ, conform G4media.ro. "Este vorba de o impozitare, chiar dacă legea vorbește de o taxare. […]