Unde poți sa te distrezi gratis de Revelion: petreceri retro și concerte in marile orașe ale țarii

Primăriile marilor oraşe au pregătit pentru localnici şi turişti petreceri în aer liber de Revelion, cu focuri de artificii și concerte ale unor trupe şi artişti cunoscuţi, potrivit Mediafax.

La Cluj-Napoca, pentru sfârșitul anului 2019, Primăria a pregătit momente artistice cu interpreți de muzică etno, dance și live band, care vor crea o atmosferă memorabilă, oferind un spectacol energizant, pentru toate gusturile. Astfel, la ora 22:00, pe scena din Piața Unirii va începe concertul oferit de trupa Datina. La ora 23:00 va continua, pe scena de la kilometrul 0 al orașului, trupa DJ Project. În Piața Avram Iancu, de la ora 00.00 va avea loc un impresionant spectacol de artificii, care va marca trecerea în Noul An. Momentul va fi sărbătorit cu peste 750 de sticle de șampanie.

Seara se va încheia în Piața Unirii alături de Arpy & Zip Band, care vor concerta de la ora 00:15.

De asemenea, participanții la evenimentele de Revelion au ocazia de a se bucura de atracțiile Târgului de Crăciun Cluj-Napoca pentru ultima dată în această ediție: carusel cu luminițe, iglu cu urși polari, un joc de mari dimensiuni, produse de sezon, migdale și nuci glazurate, cozonaci, ceai sau vin fiert cu scorțișoară, produse tradiționale, produse lucrate manual și o gamă largă de produse gastronomice de sezon. Intrarea la patinoarul din Piața Unirii este gratuită în data de 31 decembrie.

Premieră la Galați. Gălățenii vor avea trei petreceri de Revelion organizate de Primărie

Gălățenii vor avea, în premieră, două petreceri stradale de revelion și două focuri de artificii. Acestea vor fi organizate de Primăria Galați, una în locul consacrat de pe platoul din fața Sălii Sporturilor și alta într-un cartier de la periferia orașului. De asemenea, municipalitatea va organiza Revelionul pensionarilor, la Patinoarul acoperit.

Gălățenii din cartierul Micro 40 vor avea, pentru prima dată, petrecere cu foc de artificii la ei acasă. Primăria a anunțat că va organiza Revelionul în aer liber în acest cartier, astfel încât să ofere o alternativă celor care nu doresc să meargă în locul cunoscut pentru organizarea petrecerilor stradale. Ambele petreceri vor avea dj, anunță municipalitatea gălățeană.

„Este o premieră faptul că Primăria municipiului Galați organizează, de Revelion, la miezul nopții, în două locuri din oraș - pe platoul din fața Sălii Sporturilor și în cartierul Micro 40, petrecere cu focuri de artificii. Atmosfera va fi întreținută de DJ, între orele 23.00 și 1.00. Pentru desfășurarea evenimentului, în noaptea Reevelionului vor fi restricții de trafic”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Biroul de Presă al Primăriei Galați.

Tot în Galați, va fi organizat tradiționalul Revelion al pensionarilor. Peste o mie de persoane care au cumpărat biletele subvenționate de Primărie vor petrece între ani în interiorul Patinoarului Dunărea. În prețul biletului sunt incluse masa și momentele artistice oferite de organizatori.

Autoritățile din Buzău au pregătit, pentru noaptea dintre ani, un spectacol și un foc de artificii, bugetul alocat fiind de aproximativ 100.000 de euro. Sunt așteptate aproximativ 5000 de persoane.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că și în acest an, de Revelion, este organizat un spectacol în Piața Daciei, începând cu orele 19.

Vor urca pe scenă, printre alții, Carla’s Dreams, Alex Calanca&Band, Igor Cuciuc, Elena Sima, Dora Ungureanu sau Gabriela Bolocan.

„Avem artiști și pentru tineri, dar și pentru persoane care preferă muzica populară. Avem și un patinoar în zonă. La miezul nopții va fi foc de artificii, tradițional”, a declarat Constantin Toma.

Piteștenii sunt aștepați, la cumpăna dintre ani, în Piața Primăriei Pitești. Trupa Bere Gratis va susține un concert între 23.15 și 00.30, iar la miezul nopții va fi organizat un spectaculos foc de artificii care va marca venirea Noului An.

Primăria Timişoara a pregătit un „retro Revelion”

„Retro Revelionul” de la Timişoara va prilejui celor prezenţi întâlnirea cu trupă suedeză Rednex. Trupa a dobândit notorietate datorită piesei ”Cotton Eye Joe”, înregistrând un succes notabil şi prin alte materiale discografice apărute de-a lungul timpului.

Alături de Rednex, cei prezenţi se vor bucura şi de momentele artistice semnate de trupele Akcent şi Phaser, precum şi de recitalul artistei Sandra N.

Trecerea în noul an va fi marcată cu un foc de artificii.

Revelion retro și în Piața Mare din Sibiu și torțe pe pârtie, la Păltiniș

Sibienii și turiștii care vor fi în noaptea de Revelion în Sibiu pot petrece în Piața Mare, alături de The Motans, Feli, dar și de artiști consacrați din anii '70- '80, precum Corina Chiriac, Luminița Anghel, Daniel Iordăchioaie și Adrian Daminescu. Concertul începe la ora 21.30.

La miezul nopții, intrarea în noul an va fi marcată de un foc de artificii.

Cei care vor petrece noaptea dintre ani pe pârtie, la Păltiniș, vor putea folosi toate instalațiile de transport pe cablu gratuit. De asemenea, la miezul nopții, instructorii școlii de schi și snowboard de la Păltiniș vor coborî principala pârtie a complexului cu torțe, colorate iar ratrack-urile vor lansa sute de artificii. Petrecerea dintre ani se va desfășura în apreski și în jurul butoaielor cu foc, alături de FunkyDrop, DJ-ul ce va anima seara de Revelion la Păltiniș.

Revelionul în stradă la Iași: Irina Rimes, Hara, Ovidiu Lipan Țăndărică și un foc de artificii de 10 minute

Și ieșenii sunt așteptați să petreacă noaptea dintre ani în fața Palatului Culturii.

„Dorim să aducem câteva nume pe care le-am găsit disponibile, în ultima clipă am fost nevoiți din nou să modificăm. Am găsit-o disponibilă pe Irina Rimes, trupa Hara, Ovidiu Lipan Țăndărică și trupa No Stress. Este un buget rezonabil, mai redus decât cel de anul trecut, care a fost mai redus decât cel de acum doi ani și tot așa. Desigur, la trecerea dintre ani, focul de artificii pe care îl vom executa de lângă Palatul Culturii așa cum l-am avut și la sărbătorile orașului", declara Mihai Chirica, primarul Iașului.

În fața Palatului Culturii urmează să fie montată o scenă modulară, dotată cu o instalaţie de lumini şi un sistem video compus din două ecrane laterale.

Focul de artificii va dura minim 10 minute.

Constanța a pregătit pentru noaptea dintre ani oferte dintre cele mai diversificate: de la petrecerea de Revelion organizată în Piața Ovidiu, unde vor cânta artiști consacrați și unde intrarea va fi liberă, la petreceri retro, Glitter Gala sau pachete cu nopți de cazare și banduri cu muzică live la hotelurile de pe litoral.

În noaptea dintre ani, Ștefan Bănică, Andra și Voltaj vor cânta în Piața Ovidiu din Constanța. Intrarea este gratuită, iar la miezul nopții organizatorii au pregătit un spectaculos foc de artificii. Petrecerea începe la ora 22:00. Pentru pregătirile și buna desfășurare a evenimentelor care vor avea loc în noaptea de Revelion, municipalitatea a blocat pentru opt zile mai multe străzi din centrul vechi, unde accesul va fi strict pietonal.

La Craiova, mii de oameni sunt așteptați să petreacă, de Revelion, în centrul orașului. Autoritățile au scos din visterie peste 300.000 de lei pentru un spectacol în aer liber care va dura aproximativ 5 ore. Startul distracției va fi dat la ora 20.30, iar printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Antonia, Alina Irimia, Mark Stam, DJ Vonotek&Lori. Nu vor lipsi nici focurile de artificii care sunt programate pentru miezul nopții și care vor dura aproximativ 15 minute.

La Târgu Jiu, cei care doresc să se căsătorească la Poarta Sărutului de Revelion s-au putut înscrie pînă în 20 decembrie. Începând din acest an, Primăria Târgu-Jiu a anunțat că nu mai este nevoie ca cel puţin una dintre persoane să aibă domiciliul în oraș.

Primăria Arad propune și în acest an Revelion la kilometrul 0. Startul petrecerii va fi dat la ora 22:00 când pe scena din fața Palatului Administrativ vor urca arădenii de la Progresiv A. De la 22:45 vom fredona alături de Francesco Napoli, refrene ca “Marina” și “Balla Balla”. Începând cu ora 23:30, timp de mai bine de o oră, solistul și actorul american Marty Cintron, pop starul anilor ’90, omul din spatele trupei No Mercy, aduce la Arad hiturile de-acum aproape trei decenii, "Where Do You Go", "My Promise" ori "Please Don’t Go".

Momentul de la miezul nopții va fi marcat de un spectaculos show de artificii ce va dura cu aproximație 10 minute.