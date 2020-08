Unde poti merge pe litoralul bulgaresc cu 1.000 de lei si cate nopti te poti caza

Daca aveti buget limitat si vreti sa mergeti in vacanta, iata mai jos cateva optiuni de concediu in Bulgaria, in cazul in care aveti numai 1.000 de lei. O agentie de turism din Romania a lansat o scurta analiza in care prezinta tipurile de sejururi cu all inclusive, demipensiune sau mic dejun de care pot beneficia romanii pe litoralul bulgaresc, in prima luna de toamna.