Unde putem merge la Noaptea Muzeelor. Ce institutii de cultura din Constanta participa la acest eveniment

În fiecare an, la data de 18 mai, este serbată Ziua Internațională a Muzeelor. Conform unui comunicat transmis de CJ Constanța, cu acest prilej este organizat evenimentul “Noaptea Muzeelor”, ajuns anul acesta la cea de a XV – a ediție. Instituțiile de cultură aflate sub patronajul Consiliului Județean Constanța vor participa la această manifestare după cum urmează:1. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța va avea următorul program: Secția Acvariu va putea fi vizitată între orele 20:00 - 24:00, Secția Delfinariu și Mineralogie va avea o demonstrație, de 20 de minute, începând cu ora 21:00, iar Secția Planetariu va fi deschisă în intervalul orar 19:00 – 23:00, timp în care vor fi organizate 5 demonstrații a câte 40 de minute fiecare. Accesul vizitatorilor în cadrul secției Acvariu, la demonstrațiile secției Delfinariu și Mineralogie, precum și la secția Planetariu va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.2. Muzeul de Artă Constanța va fi deschis până la ora 24.00, începând cu ora 18.00. Accesul publicului va fi gratuit. În schimb, Muzeul de Sculptură "Ion Jalea" și Muzeul "Dinu şi Sevasta Vintilă" – Topalu vor funcționa conform programului obișnuit, între orele 10:00 – 18:00.3. Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța va fi deschis publicului în intervalul orar 18:00 – 24:00. De asemenea, Edificiul Roman cu Mozaic va putea fi vizitat în intervalul orar menționat anterior. Cei care vor trece pragul muzeului vor putea admira, pe lângă expoziția intitulată „Daci și romani de 140 de ani în expoziția Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța” și expoziția temporară „Motive ornamentale în documente brâncovenești”. Tot în incinta Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța, vizitatorii vor putea asculta un microrecital de muzică clasică susținut de elevi ai Colegiului de Artă „Regina Maria” din Constanța. Intrarea publicului va fi gratuită. De asemenea, și Complexul Muzeal Histria va putea fi vizitat în același interval orar, intrarea fiind gratuită.Programul complet al evenimentelor organizate de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța cu ocazia zilei de 18 mai poate fi consultat on line, pe siturile: http://www.muzeuldeartaconstanta.ro/index.html, https://www.minac.ro/ și http://www.delfinariu.ro/