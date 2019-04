Unde s-a ajuns. Un film de actiune face victime - FOTO

avengers endgame google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara din China a fost dusa la spital, dupa ce a inceput sa planga isteric in timpul proiectiei filmului "Avengers: Endgame", fiind diagnosticata cu hiperventilatie, iar un alt tanar a fost batut pentru ca s-a apucat sa povesteasca filmul. Pe numele ei, Xiaoli, a inceput sa planga in timpul unei scene si a inceput sa respire greu. Tanara a fost dusa de urgenta la spital, dupa ce angajatii salii de cinema au chemat salvarea. Acolo, medicii i-au dat oxigen pentru a-i stabiliza respiratia. "Am vazut ca pacientul respira greu si, potrivit spuselor prietenilor ei (cu care se afla in sala de cinema), plansul a provocat hiperventilatia", a declarat doctorul care a tratat-o pe Xiao ...