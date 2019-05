Unde s-a retras Augustin Lazar dupa pensionare: Nu am niciun regret

Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, a spus într-un interviu la realitatea.net ca si-a reluat activitatea de profesor si spune că nu are regrete:

- Domnule Augustin Lazar, ne aflam la o luna de la momentul in care ati pus punct mandatului de procuror general si v-ati pensionat. Ce mai faceti, cum s-a schimbat viata dumneavoastra?

- Intr-adevar, mandatul meu de procuror general s-a finalizat la 26 aprilie 2019. Dupa incheierea mandatului, am revenit la Universitatea din Alba Iulia, un oras cultural-istoric cunoscut ca fiind cealalta Capitala a Romaniei, un centru universitar in plina expansiune, care ofera nu numai conditii de viata bune pentru un intelectual, dar si placerea dialogului cu studentii, de a continua cercetarea stiintifica la cel mai inalt nivel.

- Ce nota v-ati acorda pentru intreaga activitate?

- Pentru magistrați, evaluarea activității profesionale este efectuata, anual si riguros, de comisii desemnate conform legii de CSM! Va rog sa examinati calificativele pe care fostul procuror general al Romaniei le-a avut in cei 37 de ani de activitate. Va rog sa le consultati, pentru ca nu as vrea sa fiu lipsit de modestie. Eu m-am straduit intotdeauna sa imi fac munca, cu sentimentul riguros al datoriei, asa cum trebuie sa o faca un magistrat al Ministerului Public, pentru ca istoria ne va judeca pe toti. Este fara dubiu.

- Aveti vreun regret?

- Nu am niciun regret, pentru ca mi-am examinat din timp toate activitatile profesionale, obiectivele de indeplinit mi le-am verificat si indeplinit in timp util. Acolo unde am lucrat eu, fiind verificat de judecator, in foarte putine situatii judecatorul a dat solutii partial diferite, dar nu radical diferite de cele date de mine. Adica judecătorii mi- au confirmat munca mea si am un sentiment de confort profesional, sentimentul datoriei îndeplinite.

- Deci, plecati avand constiinta impacata...

- Am constiinta linistita ca judecatorii care au verificat dupa mine munca mea si care, din feririce, au făcut-o riguros, mi-au dat dreptate. Vin unii, în campanii mediatice interesate si spun ca "procurorii baga in puscarie oameni nevinovati". Asta este o afirmatie vizibil tendentioasa, total gratuita si rau intentionata.

Procurorii fac niste propuneri, iar daca propunerile lor sunt bazate pe mijloace de proba si lucrate profesionist, atunci judecatorii le confirma, atat la fond cat si la instanta de control judiciar. A, uneori judecatorul mai schimba incadrarea, mai confisca ceva suplimentar, depinde cum evolueaza cercetarea judecatoreasca. In aceasta situatie este de inteles ca judecatorul face anumite ajustari pentru a da solutia temeinică si legala. Dar este esential ca judecatorul sa iti confirme, per ansamblu, munca ta si asta iti ofera un sentiment al datoriei implinite si al constiintei linistite ca ai aflat adevărul și ai lucrat corect, in conditiile legii.