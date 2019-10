Unde s-a ”rupt” mariajul intre Jojo si fostul sot: ”A incetat sa mai ia in considerare…”

Jojo este o actrita careia ii merge perfect pe toate planurile, atat sentimental, cat si financiar. Are o familie minunata, doi copilasi si un iubit, Paul Ipate, care e topit dupa ea. Cu toate acestea vedeta nu uita de fostul ei sot pe care l-a dat de mai multe ori in judecata. Recent, frumoasa blondina a obtinut o noua victorie in instanta.

S-a aflat mai multe amanunte picante si de ultima ora despre ultimul proces pe care Jojo i i-a intentat fostului sot care a batut in retragere atunci cand i-a cerut niste drepturi banesti ce i se cuveneau dupa divort. Mai mult decat atat, la aproximativ sase ani dupa despartire a iesit la iveala adevaratul motiv ce a dus la ”ruperea” mariajului dintre vedeta si fostul sot. Din cate se pare, Ionut Grama a incetat sa mai ia in considerare interesele copilului.

„Reclamanta a aratat ca la data divortului a incheiat o conventie care sa reglementeze raporturile dintre parinti si copii, stabilind o contributie a paratului pentru minor in cuantum de 100 de lei pe luna.”

”Reclamanta a indicat ca ulterior situatia materiala a paratului s-a modificat, iar acest lucru impune o contributie majorata la cheltuielile cu minorul.”

”Reclamanta a precizat ca se impune modificarea programului de vizita deoarece paratul a incetat sa mai ia in considerare interesele minorului, proiectand interesele acestuia pe plan secund.” , se arata in motivarea instantei de judecata.

Instanta i-a dat castig de cauza vedetei

Daca, intr-o prima faza, fara sa fie nevoie de instanta, cei doi au cazut de acord asupra sumei pe care bacherul trebuie sa o plateasca ca pensie alimentara, iata ca Jojo s-a razgandit. Iar fostul sot nu a mai fost de acord. S-a ajuns la plangere la Judecatoria Sectorului 4. Care i-a dat castig de cauza artistei. Incepand cu data la care sentinta a fost pronuntata, fostul sot va trebui sa-i achite lunar lui Jojo suma de 1.500 de lei.

”Solutia pe scurt: Admite in parte cererea. Obliga paratul la plata unei pensii de intretinere lunare in suma lunara de 1.500 lei, in favoarea minorului G. A. I., nascut la data de …., incepand de la data pronuntarii prezentei hotarari si pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani. Respinge cererea ca neintemeiata pentru rest. Cu drept de apel in 30 zile de la comunicare, cererea urmand a fi depusa la Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti. Pronuntata in sedinta publica, astazi 08.12.2017. ”, se arata in decizia magistratilor.

Cum s-a produs ruptura de Ionut Grama

Jojo si Ionut Grama s-au casatorit in octombrie 2009, iar relatia artistei cu bancherul parea de vis. Cu atat mai mult cu cat in viata lor a aparut Achim. Nu a fost, insa, deloc asa… Problemele din mariaj au condus, in cele din urma, la despartire. Ultimii doi ani de casnicie au insemnat mai degraba o relatie la distanta. Bancherul a fost mai mult plecat din tara, in SUA si Austria, unde a urmat cursuri de management. Cei doi aveau sa divorteze in finalul lui 2012. Pe atunci, Achim avea un an si jumatate.

