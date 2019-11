Unde s-ar afla Alina Bica, dupa ce a fost condamnata la 4 ani de inchisoare. Anuntul facut de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu

alina bica

Alina Bica s-ar afla in Spania, iar Ministerul Justitiei va demara procedurile de extradare, a declarat Catalin Predoiu. Alina Bica a fost data in urmarire internationala dupa ce instanta a emis mandat european de arestare pe numele ei. Ea a fost condamnata definitiv la patru ani de inchisoare pentru infractiuni de coruptie.

Ministrul justitiei spune ca, din informatiile pe care le are, Bica se afla in Spania, iar faptul ca s-ar afla intr-o tara europeana usureaza procedurile de extradare.

„Ieri (miercuri, n.r) am aflat vestea privind decizia in cazul fostului secretar de stat Bica. Nu am niciun alt semnal oficial, Ministerul Justitiei isi exercita atributiile indiferent de persoana. Daca nu ma insel, e intr-o tara europeana. In Spania parca, nu? Daca e pe teritoriul unui stat european, functioneaza reglementarile necesare ca Ministerul Justitiei sa faca proceduri de extradare. Ne vom exercita atributiile indiferent de ce persoana este vorba”, a spus Catalin Predoiu, potrivit Digi24.

„Intr-o nota strict personala, desi nu e cazul, nu pot decat sa regret aceasta situatie”, a mai spus Predoiu. Alina Bica a fost secretar de stat in perioada mandatelor detinute la Ministerul Justitiei de Catalin Predoiu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.