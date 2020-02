Unde se afla cele patru centre de carantina, din judetul Constanta, impotriva raspandirii coronavirusului

Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Constanța, Loti Popescu, a declarat pentru ZIUA de Constanța că cele patru centre de carantină împotriva coronavirusului sunt funcționale.„Există patru astfel de centre în județ - la Constanța, la Ostrov, la Mihail Kogălniceanu și la Mangalia”, a spus Loti Popescu. De asemenea, aceste patru centre sunt funcționale. De asemenea, centrele sunt secrete printr-o directivă națională, conform metodologiei.De menționat este că în aceste centre nu vor fi duse persoane care prezintă simptome ale temutului virus Covid19. Persoanele care prezintă simptome și se află în centrele de carantină vor fi mutate la centrele special amenajate din spitale.De la startul epidemiei, la Constanța, au fost izolați la domiciliu un număr de 64 de persoane, dintre care patru au ieșit primii de sub monitorizare, fiind vorba de cei patru membrii ai Filarmonicii care au concertat în China, urmate de alte două serii de 17, respectiv 12 persoane care au ieșit de sub monitorizare. „În prezent, sunt monitorizați 31 de oameni la domiciliu”, a mai punctat Loti Popescu. Astăzi ar urma să mai iasă de sub monitorizare o nouă serie, după expirarea celor 14 zile de carantină. Nicio persoană nu a prezentat simptome ale Covid19.