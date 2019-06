Unde vor locui oamenii cand vor ajunge pe Marte. Proiectul ambitios care i-a cucerit pe cei de la NASA - FOTO

Marte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii n-au ajuns insa pe Marte, dar arhitectii se ocupa deja cu proiectarea caselor in care vom locui pe Planeta Rosie. AI SpaceFactory, o agentie de design specializata in „arhitectura multiplanetara” si tehnologie, a creat un tip de habitat numit Marsha, care poate fi printat 3D utilizand materiale disponibile pe Marte. Proiectul a castigat concursul Agentiei Spatiale de luna aceasta, scrie CNBC. Structurile de forma unui con au peste 15 metri inaltime si circa 8 metri diametru si sunt concepute in asa fel incat sa ramana stabile si in pozitie verticala pe suprafata accidentata a Planetei Rosii. Fiecare constructie poate fi printata in 30 de ore, fara niciun fel de ajutor uman. In interior, hab ...