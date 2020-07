Undercloud - Festival de Teatru Independent de Orice, in august, 11-18 august, in curtea Muzeului National al Taranului Roman

Cea de-a 13-a ediţie a Undercloud - Festival de Teatru Independent de Orice va avea loc între 11 şi 18 august, în curtea Muzeului Naţional al Ţăranului Român.

Spectatorii vor putea viziona unele dintre cele mai bune spectacole prezentate la ediţiile trecute ale Undercloud, dar şi producţii noi, create de artişti independenţi în perioada de izolare, potrivit news.ro.

Reprezentaţiile vor avea loc cu respectarea măsurilor impuse pentru prevenirea contaminării cu SARS-CoV-2.

Ediţia din 2020 îşi propune să vorbească despre solidaritate, responsabilitate şi adaptare, într-un context social şi cultural dificil, în care artiştii independenţi au avut de suferit, a transmis fondatoarea evenimentului Chris Simion - Mercurian.

Programul din acest an cuprinde o secţiune #BestOf, cu cele mai îndrăgite spectacole premiate de-a lungul anilor în festival, o serie de spectacole lectură, o secţiune online cu spectacole create de artişti independenţi în perioada de izolare şi o secţiune dedicată copiilor, cu ateliere şi spectacole (create de Marian Râlea pentru Undercloud), programate în fiecare dimineaţă în curtea Muzeului Ţăranului din Bucureşti.

Din secţiunea #BestOf fac parte spectacolele „Babel” - câştigătorul Premiului „Undercloud” la ediţia a zecea, un spectacol de dans contemporan despre iluzia stabilităţii, producţie a Centrului Independent Coregrafic Linotip, coregrafie şi concept – Arcadie Ursu. Tot de la Linotip vine şi spectacolul „Basma curate”, câştigător al Premiului Juriului în 2019, un spectacol de dans contemporan construit pe baza rememorării originii culturale româneşti, pornind de la elemente specifice de folclor, precum basmele şi poveştile tradiţionale sau obiceiuri tradiţionale româneşti.

După un text scris de Pascal Bruckner pentru Griviţa 53 - Primul Teatru construit împreună, spectacolul „Cu ce vă servesc?” le va aduce pe scena Undercloud pe Maia Morgenstern, Rodica Mandache şi Chris Simion - Mercurian, iar Oana Pellea va putea fi văzută în „Efectul razelor gama asupra crăiţelor lunatic” (Premiul „Under any Cloud” în 2017), un spectacol despre complicata relaţie dintre generaţii, despre disperarea unei femei ce trăieşte cu grija zilei de mâine, dar mai ales despre speranţă.

Vor fi prezentate şi spectacolele „Artă” (Premiul „Under any Cloud” în 2015), în regia şi adaptarea lui Cristi Juncu, cu Vlad Zamfirescu, Şerban Pavlu şi Gheorghe Ifrim în distribuţie, care vorbeşte despre prietenie, şi „Carpathian Garden”, desemnat cel mai bun spectacol la Undercloud 2014, care aduce pe scenă, prin vocile actorilor Radu Iacoban şi Tudor Aaron Istodor, tipologii umane din realitatea românească actuală.

„Omul pernă”, spectacol recompensat cu patru premii în 2016, va reveni pe scena Undercloud, al fel şi cel mai bun spectacol din 2013, „Zic Zac”, care are ca ca temă principală influenţa muzicii asupra individului.

Cel mai bun actor din 2019, Marian Râlea, va urca pe scenă alături de Dana Rogoz, Ionuţ Vişan şi Florentina Ţilea în „Proof”, o producţie UnTeatru în regia lui Andrei si Andreea Grosu.

Biletele pentru secţiunea „BestOf” fi achiziţionate online, prin Eventbook.ro şi MyStage.ro, urmând ca de luni să fie disponibil programul complet.

Mai multe detalii despre festival se găsesc pe undercloud.ro.

Undercloud a fost creat în 2008 şi este primul festival de teatru independent din România. Din 2014 se desfăşoară sub egida programului Europe for Festivals. Festivals for Europe, un important certificat internaţional atribuit de Comisia Europeană şi Asociaţia Festivalurilor din Europa.