Undercloud: Peste 30 de spectacole independente, in 8 zile de festival

Undercloud - Festival de Teatru Independent de Orice, ediţia a 12-a, va avea loc în perioada 23-30 august, la Muzeul Ţăranului Român. Timp de opt zile, spectatorii vor vedea peste 30 de spectacole de teatru contemporan, performance-uri, spectacole de dans, spectacole unu la unu, o scenă de poezie şi un concert Moonlight Breakfast, potrivit organizatorilor, scrie news.ro.

Biletele s-au pus în vânzare pe mystage.ro şi pe Eventbook sau direct de la Casa de Bilete de la Muzeul Ţăranului Român (Strada Monetăriei, nr.3). Spectatorii beneficiază de campania 1+1 Viaţa fără cash: la 1 bilet cumpărat cu un card Raiffeisen Bank de la Casa de Bilete, al doilea bilet la acelaşi spectacol este oferit cadou.

Ediţia din acest an se desfăşoară într-un context cultural şi artistic tot mai dificil, în care sprijinul instituţiilor culturale de stat este diminuat considerabil sau chiar absent.

Competiţia din acest an aduce pe scena Undercloud 18 spectacole care vorbesc despre curaj şi asumare într-o formă nonconformistă: ”Basma Curată” (Linotip), ”Cataclisma” (unteatru), ”Căsuţa din ceaţă” (Teatrul Apropo), ”De fapt eram eu” (Programul de Arte Performative MNAC şi AFCN), ”Teatru de repertoriu” (Asociaţia Bulevardul Culturii), ”Această Sonia” (Teatrul Luni GREEN HOURS), ”Libretto Solitudine” (Teatrul LUNI GREEN HOURS şi Jamais Vu), ”Bad Talks” (unteatru), ”Dust” (Connecticut Repertory Theatre), ”Rollercoaster” (SMO ASSOCIATION şi Teatrul LUNI de la GREEN HOURS), ”#viaţalabirou” (On Stage Theatre), ”Persona” (unteatru), ”Proof” (unteatru), ”O nemaipomenită aiureală”, ”An Tan Tina”, ”Cadranul Plus Plus” (Teatrul Apropo), ”Medea’s boys” (Apollo111).

Pe scena Undercloud va urca actriţa Emiliana Alexe cea care, alături de Silent Strike, a câştigat trofeul Grimme-Preis 2019 (Germania), pentru coloana sonoră a serialului "Hackervill". Emiliana Alexe joacă alături de Olga Diana Török, Oana Vidoni şi Török Silvia, în "Putere. Poveşti personale" (regia: Carmen Lidia Vidu). Spectacolul de la Timişoara, prezent în competiţie, are o unică reprezentaţie la Bucureşti sâmbătă, de la ora 18.00.

Juriul ediţiei din acest an este compus din actorul George Ivaşcu, scenografa Iuliana Vîlsan, actriţa Rodica Mandache, teatrologul Octavian Saiu şi actriţa Ilona Brezoioanu. Aceştia vor decide: Cel mai bun spectacol, Cea mai bună regie, Cea mai bună actriţă, Cel mai bun actor, Cel mai bun scenograf, Premiul de Excelenţă, Premiul Undercloud.

Anul acesta, va fi inaugurată şi o scenă de poezie, pe terasa festivalului, unde protagoniştii spectacolelor vin în faţa spectatorilor cu creaţii proprii sau poezii alese.