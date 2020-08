Unfinished, primul festival multidisciplinar din Romania, va avea loc in perioada 27 septembrie - 4 octombrie

Unfinished, primul festival multidisciplinar din România, va avea loc în perioada 27 septembrie - 4 octombrie 2020, pe o platformă digitală creată de la zero. Desfăşurat sub înaltul patronaj al Parlamentului European, evenimentul va oferi participanţilor workshop-uri, conversaţii, performance-uri şi prezentări susţinute de invitaţii ediţiei a cărei temă este „Încredere”.

În loc de patru zile, evenimentul va începe pe 27 septembrie şi se va încheia pe 4 octombrie. Timp de şapte zile, în fiecare zi, dimineaţa, la prânz şi seara, comunitatea Unfinished va putea lua câte o doză de conţinut, ca la finalul celor şapte zile, toate aceste momente să pună bazele unei dezbateri mai largi despre încredere, potrivit news.ro.

Printre primii invitaţi confirmaţi, care vor susţine prezentări, dezbateri şi workshop-uri reunite sub tema „Încredere/ Trust”, se numără Priya Parker, consilier strategic şi autor al volumelor bestseller „The Art of Gathering” şi „Together Apart”, care va vorbi despre modul în care ne adunăm şi interacţionăm atunci când suntem împreună, mai ales în aceste vremuri, şi Perry Chen, artist şi fondator Kickstarter, care va susţine un workshop inovativ. Lor li ve vor alătura Cristiana Paşca Palmer, fost secretar general adjunct al Naţiunilor Unite, Anand Giridharadas, scriitor şi autor al „Winners Take All”, şi Jerry Michalski, consultant tehnic şi fondator, asociat | ReX | Jerry's Brain.

„Nu suntem o conferinţă, poate nici un festival, suntem pur şi simplu nişte oamenii care încearcă să construiască o comunitate şi să înţeleagă valoarea celorlalţi în viaţa noastră”, a declarat pentru News.ro fondatorul Unfinished, Cristian Movilă. „Când a început pandemia eram deja în plină pregătire pentru ediţia de anul acesta, aşa că am decis să facem un fel de preview al festivalului, sub numele Unfinished Moments - reprezentaţii ale unor artişti, expuneri făcute de diverşi specialişti în formare”.

În această perioadă, el consideră că evenimentul a avut de câştigat: „Pe lângă deschiderea din partea Parlamentului European, am atras un parteneriat strategic cu Facebook şi, spre uimirea noastră, parteneri noi. Am găsit oameni care au auzit şi au înţeles ce facem şi s-au alăturat”.

Participarea la evenimentul online se va face pe bază de înscriere, în limita a 3.000 de locuri, completând formularul de pe site.

Unfinished a fost creat de Fundaţia Eidos ca o experienţă în continuă evoluţie. Printre invitaţii ediţiilor anterioare s-au numărat Alvy Ray Smith, co-fondator Pixar, Virgil Abloh, directorul artistic pentru linia masculină Louis Vuitton, muzicianul Nicolas Jaar, creatorul rubricii „Modern Love” de la New York Times, Daniel Jones, şi Esther Perel, cel mai cunoscut psihoterapeut specialist în relaţii de cuplu.