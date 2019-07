Ungaria a pus ochii pe gazele romanesti: Peter Szijjarto cere SUA saaiba acces la gazele din Marea Neagra

Peter Szijjarto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat ca actualele realitati ce tin de infrastructura obliga Ungaria sa cumpere gaz doar de la Rusia. "Depinde de SUA si de aliatii lor europeni sa faca posibil ca Ungaria sa importe gaz provenit dintr-o zona gaziera offshore a Romaniei, in conditiile in care Ungaria a facut toate demersurile de infrastructura necesare pentru astfel de transporturi", a spus seful diplomatiei ungare. Un nou deficit comercial inregistrat in judet. Importurile au sarit cu milioane de euro in ultimele luni Intrebat despre statul de drept din Ungaria, Szijjarto a subliniat ca executivul ungar nu ar fi fost reales de trei ori daca ar fi incalcat normele democratice. ...