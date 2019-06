Ungaria isi ”cumpara” iesire la mare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ungaria va construi un port si o baza logistica in portul italian Trieste, in ideea de a facilita si a urgenta exportul de bunuri ungare peste hotare, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, transmite MTI, potrivit agerpres.ro. Gratie unei investitii de 60-100 milioane de euro, ce va fi facuta pe o suprafata de teren de 32 de hectare, companiile ungare vor putea sa isi trimita bunurile pe mare intr-un interval de 24 de ore, a apreciat Peter Szijjarto, in deschiderea unei conferinte pe logistica la Mogyorod, in apropiere de capitala Budapesta. "Ungaria va construi un port si o baza logistica la Trieste, pentru a permite companiilor care exporta peste hotare sa deruleze operatiuni de shipping si fara ob ...