Ungaria va inaspri in septembrie restrictiile privind calatoriile in strainatate si recomanda evitarea acestor deplasari

Ungaria a anuntat introducerea unor reguli mai stricte incepand de luna viitoare pentru calatoriile in strainatate si a recomandat cetatenilor ei ca din septembrie sa evite calatoriile in afara tarii, ca urmare a inrautatirii epidemiei de COVID-19 in Europa, potrivit unei declaratii date miercuri de seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, citat de agentiile MTI si Reuters.