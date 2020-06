Uniți impotriva Covid-19: 'O reuniune mondiala la nivel inalt a donatorilor si un concert vor avea loc pe 27 iunie'

Campania "Gobal Goal. United for our future" (Obiectivul nostru mondial: Uniţi pentru viitor), lansată la 28 mai de Comisia Europeană şi de Global Citizen, o organizaţie internaţională de promovare şi de apărare a drepturilor civile, va culmina cu o reuniune mondială la nivel înalt a donatorilor şi cu un concert, care vor avea loc sâmbătă, 27 iunie. Scopul este de a mobiliza fonduri suplimentare destinate dezvoltării şi distribuirii de vaccinuri, teste şi tratamente pentru coronavirus, informează Executivul UE pe site-ul său, potrivit Agerpres.

Reuniunea la nivel înalt va începe la ora 15:00, ora Europei Centrale, şi va fi găzduită de preşedinta von der Leyen. Vor avea intervenţii lideri mondiali şi susţinători internaţionali ai proiectului, artişti şi activişti. Vor participa la discuţiile din cadrul comisiilor şi vor acorda interviuri: Nikolaj Coster-Waldau, Miley Cyrus, Angelique Kidjo, Ken Jeong şi experţi şi lideri de opinie precum Melinda Gates, Dr. Vin Gupta, preşedintele NAACP - Derrick Johnson, Eddie Ndopu, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Kate Upton şi Justin Verlander.

La concertul din cursul serii, prezentat de actorul Dwayne Johnson şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor "urca pe scenă" Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber şi Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade, Christine and the Queens, Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Nikolaj Coster-Waldau şi Olivia Colman.

Concertul va fi transmis de posturi din întreaga lume: ARD, Canal+ Group, RTVE în Europa, Bell Media, CBC, Citytv şi Global TV în Canada, NBC şi iHeartMedia în SUA, Grupo Globo în Brazilia, MultiChoice Group şi SABC în Africa şi Fuji TV şi Star India în Asia. Poate fi urmărit şi pe site-ul web dedicat răspunsului mondial la criza provocată de coronavirus şi pe conturile de pe platformele de comunicare socială ale Comisiei Europene: Facebook, Twitter şi YouTube. Reuniunea la nivel înalt va fi transmisă în direct pe site-ul web al Global Goal Unite's şi pe aceleaşi conturi de pe platformele de comunicare socială.

"Artiştii au puterea de a inspira schimbarea punându-şi talentul în slujba unor cauze importante. La 27 iunie, cu ocazia reuniunii la nivel înalt şi a concertului "Obiectivul nostru mondial: Uniţi pentru viitor", artişti, oameni de ştiinţă şi lideri mondiali vor transmite un mesaj unitar, într-un veritabil moment de unitate mondială, rar întâlnit până acum", a declarat Ursula von der Leyen, citată pe site-ul CE.

Hugh Evans, cofondator şi director executiv al Global Citizen, a subliniat că, dacă vrem să eradicăm COVID-19 peste tot în lume, trebuie ca liderii mondiali să se angajeze să pună la dispoziţie sumele necesare, la nivel de miliarde de dolari, pentru ca toţi să aibă acces, în mod echitabil, la teste, tratamente şi vaccinuri.

Potrivit artistei şi activistei Miley Cyrus, "prezentul ne cere tuturor să acţionăm'', iar cântăreaţa columbiană şi activista Shakira a lansat un apel "cetăţenilor din întreaga lume şi liderilor mondiali să contribuie la eradicarea COVID-19, îndemnându-i să pună la dispoziţie miliardele de dolari necesare, pentru ca toţi oamenii, indiferent în ce ţară trăiesc, să aibă acces la teste, tratamente şi vaccinuri''.

Campania "Gobal Goal. United for our future" este o continuare a evenimentului desfăşurat sub auspiciile Comisiei Europene în data de 4 mai, care a reuşit să strângă 9,844 miliarde de euro, şi reprezintă o etapă importantă în cadrul Răspunsului mondial la criza provocată de coronavirus, fiind o acţiunea globală menită să asigure un acces universal la vaccinare, tratament şi testare pentru coronavirus la preţuri accesibile.

Angajamentele anunţate la 27 iunie vor sprijini următoarele organizaţii: Coaliţia pentru inovare în domeniul pregătirii în eventualitatea apariţiei unei epidemii (CEPI); Fundaţia pentru noi diagnostice inovatoare (Foundation for Innovative New Diagnostics - FIND); GAVI, Alianţa Mondială pentru Vaccinuri şi Imunizare; Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei; Therapeutics Accelerator; UNITAID; Fondul OMS de răspuns solidar la pandemia de COVID-19, gestionat de Fundaţia ONU.

Pentru a contribui la protejarea cetăţenilor de pretutindeni, Comisia a prezentat recent şi Strategia UE privind vaccinurile, care vizează să accelereze dezvoltarea, fabricarea şi distribuirea de vaccinuri împotriva coronavirusului, într-un interval de timp cuprins între 12 şi 18 luni, sau chiar mai devreme.