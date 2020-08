Unica in lume: Minunile din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii (galerie foto)

Rezervația Biosferei Delta Dunării este un loc unic în lume, în care minuni ale naturii își fac loc cu generozitate una alteia.

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a împărtășit pe pagina oficială de Facebook o parte din aspectele ce dau farmecul zonei protejate. De pildă, rezervația adăpostește cea mai întinsă zonă compactă de stufărișuri de pe glob, dar este și casa unui stejar în vârstă de peste 400 de ani.Astfel, potrivit sursei citate, cel mai tânăr cordon litoral, în formare, se poate considera insula Sacalin, ce a apărut la suprafaţa apei după inundaţia din 1897. Între insulă şi litoralul deltaic ia naştere o lagună, cunoscută ca Meleaua Sacalin.Cea mai mică zonă cu regim de protecţie integrală, este Erenciuc, cu suprafaţa de 50 ha, iar cea mai mare este Sacalin – Zătoane cu suprafaţa de 21.410 ha.Formaţiunea cea mai caracteristică a deltei este plaurul – o împletitură de rizomi şi rădăcini de plante, amestecate cu diferite resturi vegetale şi de natură aluvionară, care dizlocat, devine plaur plutitor.Cea mai întinsă zonă compactă de stufărişuri de pe glob se găseşte în Rezervația Biosferei Delta Dunării, în jur de 170.000 ha.Cel mai mare stejar (Quercus pedunculiflora C. Koch) se găseşte în Pădurea Caraorman, în punctul denumit Fântâna Vânătorilor; are peste 400 ani şi circumferinţa de peste 3,8 m (mai este cunoscut şi sub denumirea de „stejarul îngenunchiat”).Dintre toate animalele existente în R.B.D.D., cele mai longevive sunt broasca ţestoasă de uscat (Testudo graeca ibera) şi broasca ţestoasă de apă (Emys orbicularis), care trăiesc circa 120 ani.