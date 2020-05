Unifarm a distribuit maști periculoase in spitalele romanești. 98% au fost inlocuite

Compania Națională Unifarm recunoaște că a cumpărat măști periculoase produse în China, despre care spune, într-un comunicat de presă, că aveau toate certificatele. Reacția companiei prin care trec majoritatea achizițiilor din sistemul de sănătate vine după ce Libertatea a scris că Unifarm a distribuit către spitalele din România măști FPP2 declarate “periculoase” de Protecția Consumatorilor, […] The post Unifarm a distribuit măști periculoase în spitalele românești. 98% au fost înlocuite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.