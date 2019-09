Unirea Ruginoasa si Politehnica Iasi se bat pentru un loc in etapa regionala a Ligii Elitelor U15

juniori c elite u15 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Juniorii “C” ai Politehnicii Iasi vor sustine, maine, un meci decisiv, la Ruginoasa, contra formatiei care are in componenta mai multi jucatori care au castigat prima editie a Cupei Satelor. Unirea Ruginoasa-Politehnica Iasi va stabili castigatoarea Grupei C a Ligii Elitelor (faza judeteana). Politehnica are deja o echipa calificata in aceasta etapa, GRUPA 2005 a lui Adrian Cotan obtinand biletele cu trei runde inainte de final. Meciuri in Liga Elitelor pentru juniorii de la Politehncia Iasi Dupa sase etape, Politehnica Iasi si Unirea Ruginoasa au acumulat un numar identic de puncte, diferenta facandu-se, momentan, la golaveraj: Politehnica 44-5, respectiv Unirea Ruginoasa 34-3. ...