Unitate mobila de terapie intensiva, trimisa la Galati. Camionul ATI are 12 paturi in care pot fi tratate cazurile grave

Ministerul Sanatatii a trimis in noaptea de luni spre marti la Galati o unitate de terapie intensiva mobila pentru pacientii aflati in stare grava. Transportul a fost realizat dupa vizita de luni a ministrului Sanatatii in judetul Galati si a discutiilor purtate cu prefectul Gabriel Avramescu si cu seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, discutii din care a reiesit necesitatea suplimentarii locurilor de terapie intensiva pentru bolnavii COVID-19.