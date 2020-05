Unitatea 1 CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata

SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 1 CNE Cernavoda va intra în programul de oprire planificată începând cu data de 20 iunie 2020.În mod uzual, opririle planificate ale unitatilor nucleare se realizeaza alternativ, o data la doi ani pentru fiecare unitate, in perioada mai-iunie, dar in conditiile de pandemie la nivel international, similar altor centrale nucleare, oprirea planificata a Unitatii 1 de la Cernavoda s-a amanat.Reamintim ca decizia amanarii opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda a fost adoptata in data de 07.04.2020 de catre Consiliul de Administratie al SNN si a fost determinata de contextul actual al epidemiei de COVID-19 coroborat cu masurile aferente Planului de protectie a personalului pentru asigurarea continuitatii operarii si productiei, intrucat derularea unei opriri planificate reprezinta un proiect complex de investitie prin structura logistica, contractare si personal implicat.Decizia intrarii in programul de oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda incepand cu data de 20 iunie, pentru o perioada aproximativa de 42 de zile, a fost adoptata de Consiliul de Administratie al SNN intrunit in sedinta in data de 8 mai 2020, in baza analizei tuturor factorilor de impact asupra opririi planificate a Unitatii 1.SNN va emite, anterior datei de 20 iunie 2020, un comunicat de presa privind inceperea efectiva a programului de oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda.Amanarea si realizarea opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda incepand cu data de 20 iunie 2020 nu afecteaza mentinerea nivelului inalt de securitate nucleara si eficienta in operare a centralei, productia desfasurandu-se la parametri normali.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța