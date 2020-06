Unitatea 1 de la CNE Cernavoda intra in programul de oprire planificata

Unitatea 1 CNE Cernavodă va intra în programul de oprire planificată începând cu data de 20 iunie, la ora 11.00 urmând să aibă loc desincronizarea de la Sistemul Energetic Național, anunță Nuclearelectrica.

Opririle planificate reprezintă proiecte complexe, inițiate cu 24 de luni anterior datei planificate, având o echipă de management de proiect, grafic de realizare, planificare de resurse umane și bugetare corespunzătoare. În perioada opririi planificate, se vor efectua lucrări de întreținere, inspecții, prrecum și un program de testare obligatorie, potrivit mediafax.ro.

Decizia de intrare in oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda a fost amanata fata de perioada initiala prevazuta pentru acest proiect, pe fondul contextului international generat de pandemia de COVID-19 coroborat cu masurile aferente Planului de protectie a personalului, similar altor centrale nucleare, pentru asigurarea continuitatii operarii si productiei.

Decizia intrarii in programul de oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda incepand cu data de 20 iunie a fost adoptata de Consiliul de Administratie al SNN intrunit in sedinta in data de 8 mai 2020, in baza analizei tuturor factorilor de impact asupra opririi planificate a Unitatii 1.