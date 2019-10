Unitatea Militara 02022 Constanta cumpara legume proaspete de la trei societati (document)

Ministerul Apărării Naționale - U.M. 02022 Constanța a încheiat un contract de furnizare legume proaspete cu societățileANM Holders SRL, Ama Fruct CP SRL și SC Stedyan Com SRL.Furnizare roşii, castraveţi, ardei gras, ardei iute, verdeaţă, dovlecei, salată verde, ceapă verde, ceapă uscată, varză proaspătă albă, cartofi de toamnă, mazăre congelată, broccoli congelat. pentru unităţile militare din Forţele Navale.Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, într-o perioada care nu depăşeşte 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.Munteanu Valentin - Loctiitor al comandantului, Secrieru Marius - Sef Oficiu Sprijin Logistic pentru Resurse Materiale, Burlacu Ciprian - p.contabil sef, Florin Marius Alexandru - contabil sef, Preda Madalina - consilier juridic. alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire - comisia de evaluare: Patrascu Octavian, Morar Lavinia Ioana, Tanasa Elena, Bajan Liliana, Goga Adrian (membru de rezerva), Ponov Daniela (membru de rezerva), Dragan Emilia (membru de rezerva).Potrivit Registrului Comerțului,a luat ființă în anul 2002 și are sediul social în municipiul Constanța. Capitalul social subscris, de 337.100 de lei, integral vărsat, este compus din 33.710 părți sociale. Valoarea unei părți sociale este de 10 lei.este asociat unic și administrator al societății, care se ocupă de comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.În anul fiscal 2015, firma cu 13 salariați a declarat o cifră de afaceri de 11.135.613 lei și un profit de 219.543 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2016, firma cu 11 salariați a înregistrat o cifră de afaceri de 14.531.273 de lei și un profit de 318.131 de lei. Situația financiară pe anul 2017 este următoarea: 10 salariați, cifră de afaceri de 14.725.448 de lei și un profit de 244.088 de lei.Societateaa luat ființă în anul 2011, cu sediul social în sat Rotopănești, județul Suceava. Capitalul social al firmei este de 400 de lei, cu un număr de 40 de părți sociale, valoarea unei părți fiind de 10 lei. Asociații firmei suntși, fiecare având o cotă de participare la beneficii și pierderi de 50%. Cei doi au și calitatea de administratori. Activitatea principală a societății este „depozitări”. Nu există date cu privire la situația financiară pe 2015, conform Registrului Comerțului. În anul 2016, cifra de afaceri a fost de 127.162 lei, cu 0 salariați, iar profitul a fost de 14.029 lei. Anul 2017 a însemnat un număr de 5 salariați, un profit de 14.308 lei, iar cifra de afaceri a fost de 784.567 lei.a fost înfiinţată în anul 2003 şi are sediul social în Brăila. Societatea are un capital social subscris de 225.200 de lei, integral vărsat, şi un singur asociat,, care este şi administratorul societăţii. Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun.Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoria