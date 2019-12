Unitatea Militara 02175 Constanta a semnat cu mai multe firme pentru achizitionarea de medicamente pentru sectia de Oncologie (document)

Unitatea Militară 02175 Constanța a încheiat un contract de acord cadru medicamente Oncologie.Denumirea completă a proiectului atribuit este "Acord cadru medicamente Oncologie cost volum".Societățile care se va ocupa de acordul cadru medicamente pentru secția de Oncologie sunt Pharmafarm SA, Alliance Healthcare România, Mediplus Exim.Atribuirea a avut loc în data 29.11.2019Descrierea contractului:Autoritatea contractantă răspunde solicitărilor de clarificări /informații suplimentare în a 6 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zileFirmele câștigătoare sunt Pharmafarm SA, Alliance Healthcare România, Mediplus Exim.Înfiinţată în anul 2014, firma are sediul social în comuna Corunca, judeţul Mureş. Firma provine din schimbarea sediului în alt judeţ. Capitalul social subscris, de 161.739.793,3 lei, integral vărsat, este compus din 1.617.397.933 de acţiuni nominative.Valoarea unei acţiuni este de 0,1 lei.Compania este deţinută de Armedica Trading SRL, cu 99,999997% din capitalul social, şi Gedeon Richter Farmacia SA, cu 0,000003% din capitalul social. Administratorii societăţii sunt: Teleki Gabor - director general, Orosz Andras - administrator, Halko Timea - administrator, Chelarescu Lavinia Dana - administrator, Gulacsi Gabor - preşedinte CA. Cenzor în Pharmafarm SA este Pricewaterhousecoopers Audit SRL, reprezentat prin Kenneth Spiteri.Societatea a luat fiinţă în anul 1996, având sediul social în Bucureşti.Capitalul social al firmei este de 8.366.480 de lei, fiind vorba de capital privat, atât străin, cât şi autohton.Asociaţi în firmă sunt Superior Acquisitions Limited, cu sediul social în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, având o cotă de participare de 0,01%, şi Alliance Healthcare Deutschland AG, cu sediul social în Germania, având o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 99,99%.Administratorii firmei sunt George Iulian Trandafir, care este şi director general, şi Emilian Trasnea, care are şi atribuţii de director executiv.Directori executivi sunt Daniel Ștefan, Valentin Ene, împuterniciţi pe sucursală sunt Adrian Eugen Eşanu, Cornel Călinoiu, Iulian George Trandafir, Vasile Ciprian Schiop, Sorin Ionel Pădureţ. Cenzor este Deloitte Audit SRL, prin reprezentant Alexander Madeline-Dalila. Activitatea principală a firmei este „Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice”.Pentru anul 2018, firma a raportat un număr de 942 de salariaţi, la o cifră de afaceri de 3.263.176.513 lei, profitul fiind de 99.251.350 lei.Conform Registrului Comerţului, Mediplus Exim SRL a fost înfiinţată în anul 2007 şi are sediul social în comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.Capitalul social subscris este de 37.834.650 de lei, integral vărsat, compus din 756.693 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 50 de lei.Asociaţii persoane juridice sunt A&D PharmaHoldings SRL, cu un aport la capital de 37.834.450 de lei şi 756.689 de părţi sociale, şi A&D Pharma Holdings NV, cu un aport la capital de 200 de lei şi 4 părţi sociale. Persoane împuternicite juridice sunt Premium Program Management SRL - administrator. Cenzor este Teaha Management Consulting Audit Group SRL.Domeniul de activitate principal al firmei este „comerţ al produselor farmaceutice“.Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoria