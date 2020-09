Unitatea mobila de Terapie Intensiva de la Ploiesti, repusa in functiune dupa doua saptamani. Peste 630 de cazuri active de COVID-19 in Prahova

Autoritatile din judetul Prahova au raportat, marti, un numar de 632 de cazuri de infectare cu SARS-COV-2 active in judet, aproape o treime dintre acestea fiind in municipiul Ploiesti. Unitatea mobila de Terapie Intensiva, a carei instalatie de climatizare s-a defectat in urma cu peste doua saptamani, a fost repusa in functiune, au anuntat autoritatile.